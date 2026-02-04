Lecture Scène ouverte en poésie L’Agora médiathèque-centre social Metz

Lecture Scène ouverte en poésie

L’Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28 20:00:00

2026-03-28

Dire, lire, chanter, slamer vos poèmes ou ceux de vos auteurs préférés dans la langue de votre choix. Ce temps de partage et de convivialité autour des mots sur le principe d’une scène ouverte est suivi d’un verre de l’amitié.

En partenariat avec l’ACS Agora. Dans le cadre du Printemps des poètes dans les médiathèques de Metz.

Dès 12 ans, sur inscription.Tout public

L’Agora médiathèque-centre social 4 rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est servicesauxpublics@mairie-metz.fr

English :

Say, read, sing or slam your poems or those of your favorite authors in the language of your choice. This time of sharing and conviviality around words, based on the principle of an open stage, is followed by a friendly drink.

In partnership with ACS Agora. As part of the Printemps des poètes program in Metz media libraries.

Ages 12 and up, registration required.

