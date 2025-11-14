Lecture scénique rue du Général-Blaise Saint-Mihiel
Lecture scénique rue du Général-Blaise Saint-Mihiel samedi 24 janvier 2026.
Lecture scénique
rue du Général-Blaise Maison Ligier Richier Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-24 17:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Lecture scénique du livre Le petit Livre des couleur de Michel Pastoureau par Des Chaises, un Texte à la maison Ligier RichierTout public
0 .
rue du Général-Blaise Maison Ligier Richier Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 75 12 52 74
English :
Stage reading of the book Le petit Livre des couleurs by Michel Pastoureau by Des Chaises, un Texte at Maison Ligier Richier
German :
Szenische Lesung des Buches Le petit Livre des couleurs von Michel Pastoureau durch Des Chaises, un Texte im Haus Ligier Richier
Italiano :
Lettura scenica del libro Le petit Livre des couleurs di Michel Pastoureau a cura di Des Chaises, un Texte presso la Maison Ligier Richier
Espanol :
Lectura escénica del libro Le petit Livre des couleurs de Michel Pastoureau por Des Chaises, un Texte en la Maison Ligier Richier
L’événement Lecture scénique Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-11-14 par OT COEUR DE LORRAINE