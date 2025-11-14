Lecture scénique rue du Général-Blaise Saint-Mihiel

Lecture scénique

rue du Général-Blaise Maison Ligier Richier Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Lecture scénique du livre Le petit Livre des couleur de Michel Pastoureau par Des Chaises, un Texte à la maison Ligier RichierTout public

0 .

rue du Général-Blaise Maison Ligier Richier Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 75 12 52 74

English :

Stage reading of the book Le petit Livre des couleurs by Michel Pastoureau by Des Chaises, un Texte at Maison Ligier Richier

German :

Szenische Lesung des Buches Le petit Livre des couleurs von Michel Pastoureau durch Des Chaises, un Texte im Haus Ligier Richier

Italiano :

Lettura scenica del libro Le petit Livre des couleurs di Michel Pastoureau a cura di Des Chaises, un Texte presso la Maison Ligier Richier

Espanol :

Lectura escénica del libro Le petit Livre des couleurs de Michel Pastoureau por Des Chaises, un Texte en la Maison Ligier Richier

L’événement Lecture scénique Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-11-14 par OT COEUR DE LORRAINE