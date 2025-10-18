Lecture signée d’albums jeunesse Bibliothèque Les Champs Libres Rennes

Entrée libre et sans inscription dans la limite des places disponibles

Lecture bilingue d’albums jeunesse LSF / Français à la bibliothèque des Champs Libres

L’association l’Avide (Arts visuels et découvertes) et la bibliothèque des Champs libres vous proposent une lecture bilingue d’albums jeunesse en LSF et en français. Venez découvrir ces histoires signées et lues en duo. À partir de 4 ans.

mediation-accessibilite-bib@leschampslibres.fr 02 23 40 67 84

Bibliothèque Les Champs Libres 10 Cours des Alliés, Rennes 35000 Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine