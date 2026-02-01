Lecture signée La maison des 1000 bulles Fumel

Lecture signée

La maison des 1000 bulles 3 Passage Paul Froment Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Venez participer à notre atelier lecture signée.

Jusqu’à 3 ans.

Réservation et renseignements par téléphone.

La maison des 1000 bulles 3 Passage Paul Froment Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 80 80 08 1000bulles@cc-dufumelois.fr

English : Lecture signée

Come and take part in our signed reading workshop.

Up to 3 years.

Bookings and information by phone.

