Lecture signée Médiathèque Sud Le Mans

Début : 2026-01-14 10:30:00

fin : 2026-01-14 11:15:00

2026-01-14

Lecture

Adélie vous proposera de découvrir les albums d’Ilya Green avec vos mains ! A partir de sa pratique de communication signée, elle utilisera les signes de L.S.F associés à la parole pour vous raconter ses histoires d’une autre manière à travers un temps de jeux, comptines et lecture. Un bon moyen de revisiter la façon de lire à et avec son enfant.

Sur inscription au 02 43 47 40 23

10h30 Sud

Pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents .

