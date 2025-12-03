Lecture signée Médiathèque Sud Le Mans
Lecture signée
Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans Sarthe
Début : 2026-01-14 10:30:00
fin : 2026-01-14 11:15:00
2026-01-14
Adélie vous proposera de découvrir les albums d’Ilya Green avec vos mains ! A partir de sa pratique de communication signée, elle utilisera les signes de L.S.F associés à la parole pour vous raconter ses histoires d’une autre manière à travers un temps de jeux, comptines et lecture. Un bon moyen de revisiter la façon de lire à et avec son enfant.
Sur inscription au 02 43 47 40 23
10h30 Sud
Pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents .
Médiathèque Sud Boulevard Jean Sébastien Bach Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
