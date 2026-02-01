Lecture signée Les Bucoliques Le Tréport
Lecture signée Les Bucoliques Le Tréport samedi 21 février 2026.
Lecture signée
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport Seine-Maritime
Début : 2026-02-21 10:30:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Lecture signée avec Isabelle, formée chez visuel. Pour les enfants de 2 à 4 ans. Sur inscription. .
Les Bucoliques 87B Rue Alexandre Papin Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 72 71 24 21 librairie@lesbucoliques.fr
