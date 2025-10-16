LECTURE « SIGNÉE » POUR BÉBÉS ET TOUT-PETITS Merville

LECTURE « SIGNÉE » POUR BÉBÉS ET TOUT-PETITS

MÉDIATHÈQUE « AU FIL DES MOTS » Merville Haute-Garonne

Éveil aux signes avec bébé une séance ludique pour mieux communiquer dès le plus jeune âge !

Et si vous pouviez comprendre les besoins de votre bébé avant même qu’il ne parle ?

La médiathèque de Merville vous invite à une séance gratuite d’initiation aux signes associés à la parole, un véritable coup de pouce pour faciliter les échanges avec les tout-petits.

Les signes associés à la parole, qu’est-ce que c’est ?

C’est une méthode douce et bienveillante qui permet aux bébés de s’exprimer plus facilement à l’aide de gestes simples, avant même l’acquisition du langage. Une façon apaisante et ludique de mieux comprendre ses émotions, ses besoins… et de renforcer le lien parent-enfant. Gratuit sur inscription. 0 .

MÉDIATHÈQUE « AU FIL DES MOTS » Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr

English :

Learning to sign with baby: a playful session to improve communication from an early age!

German :

Erwecken der Zeichen mit dem Baby: eine spielerische Sitzung, um von klein auf besser zu kommunizieren!

Italiano :

Imparare a firmare con il bambino: una sessione divertente per migliorare la comunicazione fin da piccoli!

Espanol :

Aprender a signar con el bebé: ¡una divertida sesión para mejorar la comunicación desde una edad temprana!

