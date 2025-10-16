LECTURE « SIGNÉE » POUR BÉBÉS ET TOUT-PETITS Merville
LECTURE « SIGNÉE » POUR BÉBÉS ET TOUT-PETITS Merville jeudi 16 octobre 2025.
LECTURE « SIGNÉE » POUR BÉBÉS ET TOUT-PETITS
MÉDIATHÈQUE « AU FIL DES MOTS » Merville Haute-Garonne
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
2025-10-16
Éveil aux signes avec bébé une séance ludique pour mieux communiquer dès le plus jeune âge !
Et si vous pouviez comprendre les besoins de votre bébé avant même qu’il ne parle ?
La médiathèque de Merville vous invite à une séance gratuite d’initiation aux signes associés à la parole, un véritable coup de pouce pour faciliter les échanges avec les tout-petits.
Les signes associés à la parole, qu’est-ce que c’est ?
C’est une méthode douce et bienveillante qui permet aux bébés de s’exprimer plus facilement à l’aide de gestes simples, avant même l’acquisition du langage. Une façon apaisante et ludique de mieux comprendre ses émotions, ses besoins… et de renforcer le lien parent-enfant. Gratuit sur inscription. 0 .
MÉDIATHÈQUE « AU FIL DES MOTS » Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 67 45 mediatheque@merville31.fr
English :
Learning to sign with baby: a playful session to improve communication from an early age!
German :
Erwecken der Zeichen mit dem Baby: eine spielerische Sitzung, um von klein auf besser zu kommunizieren!
Italiano :
Imparare a firmare con il bambino: una sessione divertente per migliorare la comunicazione fin da piccoli!
Espanol :
Aprender a signar con el bebé: ¡una divertida sesión para mejorar la comunicación desde una edad temprana!
