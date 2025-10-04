Lecture signée pour enfants Médiathèque municipale Châteaudun

Lecture signée pour enfants Médiathèque municipale Châteaudun samedi 4 octobre 2025.

Lecture signée pour enfants Samedi 4 octobre, 11h00 Médiathèque municipale Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T11:30

Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T11:30

Partagez un moment unique autour de la lecture d’albums, proposée simultanément en voix et en langue des signes. Cette rencontre, accessible dès 18 mois, offre aux tout-petits comme aux plus grands une découverte sensible des histoires, entre mots, images et gestes.

Un rendez-vous ouvert à toutes et à tous, favorisant inclusion et échange autour du plaisir de lire.

Médiathèque municipale 36 BOULEVARD GRINDELLE 28200 Châteaudun Châteaudun 28200 Saint-Jean Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237452354 http://www.mediatheque-chateaudun.fr

