Lecture Bibliothèque Sigoulès-et-Flaugeac

Bibliothèque 6 Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Lecture Les oiseaux pour les 6-10 ans.

Voler, piailler, construire un nid, migrer, aller toujours plus loin, voyager… Venez faire un tour sur les ailes d’un oiseau ! Les oiseaux sont à l’honneur à la bibliothèque ils chantent l’arrivée du printemps et vous invitent à écouter leurs histoires. .

L’événement Lecture Sigoulès-et-Flaugeac a été mis à jour le 2026-02-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides