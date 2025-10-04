Lecture sonore : les sons que font les animaux Bibliothèque du 1er Arrondissement Lyon

Lecture sonore : les sons que font les animaux Samedi 4 octobre, 11h15 Bibliothèque du 1er Arrondissement Rhône

Atelier de 4 à 6 ans

Début : 2025-10-04T11:15 – 2025-10-04T11:45

Fin : 2025-10-04T11:15 – 2025-10-04T11:45

Proposée dans le cadre du projet Faites du son, mené par GRAME – Centre national de création musicale.

Les enfants seront invités à manipuler des instruments et des objets pour créer des sons nouveaux, étranges… Ils imiteront les cris d’animaux avec des instruments acoustiques et des objets du quotidien, ou joueront des sons d’animaux enregistrés à l’aide de petits boitiers samplers.

La bibliothèque propose cette séance à l’occasion de la Journée mondiale des animaux.

Bibliothèque du 1er Arrondissement 7 Rue Saint Polycarpe, 69001 Lyon, France La bibliothèque du 1er est située au 1er étage de la Condition des soies, au cœur des pentes de la Croix-Rousse faisant partie du territoire classé au patrimoine Mondial par l'Unesco en 1998.

Cet édifice construit entre 1804 et 1814, servait autrefois à évaluer l’humidité contenue dans les soies qui transitaient entre marchands et négociants, ainsi que la qualité des façonnés ouvrés par les tisseurs.

Il est inscrit aux monuments historiques et accueille aujourd’hui la bibliothèque, un centre social et des associations.

© GRAME