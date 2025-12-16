LECTURE SOPHRO Gignac

LECTURE SOPHRO

La médiathèque Gignac Hérault

2026-01-22

2026-01-22

2026-01-22

Une manière de combiner les bienfaits de la sophrologie et de la lecture à voix haute afin de plonger au cœur de la littérature, des contes, de la philosophie ou encore de la poésie pour en ressortir transformé !

Par Sophie Garcia-Roussel,

sophrologue.

La médiathèque Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

A way of combining the benefits of sophrology and reading aloud to plunge into the heart of literature, storytelling, philosophy and poetry, and emerge transformed!

By Sophie Garcia-Roussel,

sophrologist.

