LECTURE SOPHRO Gignac
LECTURE SOPHRO Gignac jeudi 22 janvier 2026.
LECTURE SOPHRO
La médiathèque Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Une manière de combiner les bienfaits de la sophrologie et de la lecture à voix haute afin de plonger au cœur de la littérature, des contes, de la philosophie ou encore de la poésie pour en ressortir transformé !
Par Sophie Garcia-Roussel,
sophrologue.
La médiathèque Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83
English :
A way of combining the benefits of sophrology and reading aloud to plunge into the heart of literature, storytelling, philosophy and poetry, and emerge transformed!
By Sophie Garcia-Roussel,
sophrologist.
