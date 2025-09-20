Lecture sous le manguier des archives Archives départementales de la Guadeloupe Gourbeyre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:15:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:15:00 – 2025-09-20T18:00:00

Viens écouter des archivistes te raconter une histoire étrange et drôle, à l’ombre du manguier des archives départementales…

Archives départementales de la Guadeloupe Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe 590590811302 http://www.archivesguadeloupe.fr Officiellement créées à la Guadeloupe par l’arrêté préfectoral du 23 août 1951, les Archives départementales assurent aujourd’hui les missions d’un service administratif et celle d’un service scientifique et culturel.

