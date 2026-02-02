Lecture spécial Carnaval Médiathèque intercommunale Lanouaille

Lecture spécial Carnaval

Médiathèque intercommunale 8 Rue du Limousin Lanouaille Dordogne

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Qui dit vacances de février dit Carnaval !

Votre réseau des médiathèques vous propose des animations pour vous mettre dans cette joyeuse ambiance. Et si vous venez déguisé c’est encore mieux !

Sur inscription. .

Médiathèque intercommunale 8 Rue du Limousin Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 65 65 mediatheques@ccilap.fr

English : Lecture spécial Carnaval

– Monstres et Merveilles tale by Monia Lyorit (ages 6 and up):

At 10 am at the Cherveix Cubas media library.

At 3.30pm at the Payzac multimedia library.

– Scary tales by the Biblioconte association at 6pm at the Lanouaille media library

We look forward to welcoming you in your best disguise!

