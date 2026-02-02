Lecture spécial Carnaval Médiathèque intercommunale Lanouaille
Lecture spécial Carnaval Médiathèque intercommunale Lanouaille mercredi 11 février 2026.
Lecture spécial Carnaval
Médiathèque intercommunale 8 Rue du Limousin Lanouaille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Qui dit vacances de février dit Carnaval !
Votre réseau des médiathèques vous propose des animations pour vous mettre dans cette joyeuse ambiance. Et si vous venez déguisé c’est encore mieux !
Sur inscription. .
Médiathèque intercommunale 8 Rue du Limousin Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 65 65 mediatheques@ccilap.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lecture spécial Carnaval
– Monstres et Merveilles tale by Monia Lyorit (ages 6 and up):
At 10 am at the Cherveix Cubas media library.
At 3.30pm at the Payzac multimedia library.
– Scary tales by the Biblioconte association at 6pm at the Lanouaille media library
We look forward to welcoming you in your best disguise!
L’événement Lecture spécial Carnaval Lanouaille a été mis à jour le 2026-01-31 par Isle-Auvézère