Lecture spectacle à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir

Lecture spectacle à Montoire-sur-le Loir

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi 2026-01-23 15:00:00

Début : Vendredi 2026-01-23 15:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Plongez dans une expérience unique où les mots rencontrent la musique.

Lecture spectacle à Montoire-sur-le Loir. Ville contre campagne, qui gagnera ? . Bataille de textes animée par les 6ème et 4ème du collège Jannequin dans le cadre des Nuits de la Lecture. .

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60

English :

Immerse yourself in a unique experience where words meet music.

