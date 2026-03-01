Lecture-Spectacle à Plancy-l’Abbaye

Salle Oudinet Plancy-l’Abbaye Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 19:30:00

fin : 2026-03-19 20:30:00

Date(s) :

2026-03-19

Jeudi 19 Mars 2026 à 19h30

Lecture-spectacle ‘Animaux d’ici et d’ailleurs’

La médiathèque ‘LECTURE POUR TOUS’ fête ses 40 ans !

Avec comme invité, pour l’occasion, le Club des Lecteurs à Voix Haute de SAINT LYÉ pour une animation lecture Spectacle.

Durée 1h

Entrée libre ouvert à tous .

Salle Oudinet Plancy-l’Abbaye 10380 Aube Grand Est pour-tous.lecture@wanadoo.fr

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English :

L’événement Lecture-Spectacle à Plancy-l’Abbaye Plancy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise