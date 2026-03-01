Lecture-Spectacle à Plancy-l’Abbaye Plancy-l’Abbaye
Lecture-Spectacle à Plancy-l’Abbaye Plancy-l’Abbaye jeudi 19 mars 2026.
Lecture-Spectacle à Plancy-l’Abbaye
Salle Oudinet Plancy-l’Abbaye Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 19:30:00
fin : 2026-03-19 20:30:00
Date(s) :
2026-03-19
Jeudi 19 Mars 2026 à 19h30
Lecture-spectacle ‘Animaux d’ici et d’ailleurs’
La médiathèque ‘LECTURE POUR TOUS’ fête ses 40 ans !
Avec comme invité, pour l’occasion, le Club des Lecteurs à Voix Haute de SAINT LYÉ pour une animation lecture Spectacle.
Durée 1h
Entrée libre ouvert à tous .
Salle Oudinet Plancy-l’Abbaye 10380 Aube Grand Est pour-tous.lecture@wanadoo.fr
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English :
L’événement Lecture-Spectacle à Plancy-l’Abbaye Plancy-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise