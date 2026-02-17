Lecture-spectacle avec Léa Cerveau Chartres

Lecture-spectacle avec Léa Cerveau

Performance poétique et scène ouverte animée par Léa Cerveau, poétesse et slameuse. Après une lecture-performance autour de son recueil Le chant des ruines et autres textes inédits, ce sera à vous de prendre le micro durant la scène libre et de partager vos textes ou ceux que vous aimez.

Suivi d’une vente-dédicace. Entrée libre. Tout public. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Poetic performance and open stage hosted by Léa Cerveau, poet and slammer. After a reading-performance based on her collection Le chant des ruines and other unpublished texts, it’s up to you to take the microphone during the open stage and share your own texts or those you like.

