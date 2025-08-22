Lecture spectacle BARNABÉ Rue du 19 Mars 1962 Léognan

Lecture spectacle BARNABÉ

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Lecture spectacle Barnabé, le roman d’un chat

Durée 1 heure

Age Tout public, à partir de 10 ans

Une lecture spectacle dans le cadre des Nuits de la lecture organisées par le Centre national du livre, promeuvent chaque année le livre et le plaisir de la lecture. Cette 10e édition aura pour thème Villes et campagnes .

Menant jusqu’alors une vie de chat parisien de luxe, en compagnie d’Elizabeth, romancière à succès, qui le traite comme un prince, Barnabé se trouve embarqué dans une série d’aventures rocambolesques qui vont le mener dans la campagne tourangelle. Barnabé qui avait cru la Terre entièrement couverte de rues et plantée d’immeubles ira de découvertes en découvertes. Ces fragments issus de la plume humoristique de Stéphanie Mesnier narrent les tribulations de Barnabé en offrant une désopilante galerie de portraits.

Par la compagnie Les Délivreurs de Mots. .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

