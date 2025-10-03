Lecture Spectacle Bibliothèque municipale Georges Bazin Villette-d’Anthon

Lecture Spectacle Bibliothèque municipale Georges Bazin Villette-d’Anthon vendredi 3 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T20:30:00

Fin : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T20:30:00

Nouvelles de Kenneth Cook « Histoires du bush australien »

Venez profiter d’un moment convivial avec les 2F ! Elles nous régaleront avec une lecture pétillante des textes humoristiques issus des nouvelles de Kenneth Cook, un auteur australien qui sait faire rire à coup sûr ! Ne manquez pas cette belle occasion de sourire ensemble !

Bibliothèque municipale Georges Bazin 15 bis rue des Tilleuls 38280 Villette-d’Anthon Villette-d’Anthon 38280 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0472020871 https://bibliothequevillettedanthon.opac-x.com/

