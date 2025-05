Lecture spectacle « Boulevard de l’océan » – Place du Champ-de-Mars Saint-Lô, 16 mai 2025 20:30, Saint-Lô.

Manche

Lecture spectacle « Boulevard de l’océan » Place du Champ-de-Mars Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Début : 2025-05-16 20:30:00

fin : 2025-05-16 22:00:00

2025-05-16

Ces chroniques estivales écrites dans la belle prose poétique de François de Cornière se lisent comme un album de photos. On y voit des paysages familiers une plage bretonne, un port, une maison au bord de la mer. On reconnaît des silhouettes des baigneuses, un pêcheur, des promeneurs. Derrière l’apparente banalité des événements, quelque chose se joue tempête ou calme plat, il y a le temps qui passe et ce à quoi l’on pense, dans ces moments-là…

Pendant 30 ans François de Cornière a proposé des lectures publiques des auteurs, des comédiens qui lisent, des musiciens, des libraires, une mise en scène très dépouillée. Créées à Caen, Les Rencontres pour lire se sont déplacées en Normandie, dans d’autres régions, à l’étranger. Michel Vivier et Jean-Charles Lenoël, deux comédiens compagnons de sa route, lui font la surprise de mettre en voix et en scène son livre, réédité au Castor Astral en 2021.

Avec Charlotte Vivier, Michel Vivier, Jean-Charles Lenoël et le musicien Christian Belhomme, et en présence de François de Cornière

Soirée organisée en partenariat avec l’association Lire à Saint-Lô

Place du Champ-de-Mars Place du Champ de Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 53 mediatheque@saint-lo.fr

English : Lecture spectacle « Boulevard de l’océan »

These summer chronicles, written in François de Cornière’s beautiful, poetic prose, read like a photo album. We see familiar landscapes: a Breton beach, a port, a house by the sea. We recognize silhouettes: bathers, fishermen, strollers. Behind the apparent banality of the events, something is at play: storm or dead calm, there’s the passage of time and what we think about in these moments…

For 30 years, François de Cornière has been offering public readings: authors, actors reading, musicians, booksellers and a very simple staging. Created in Caen, Les Rencontres pour lire has travelled throughout Normandy, to other regions and abroad. Michel Vivier and Jean-Charles Lenoël, two actors who have been companions along the way, surprised her by staging and voicing her book, which will be republished by Castor Astral in 2021.

With Charlotte Vivier, Michel Vivier, Jean-Charles Lenoël and musician Christian Belhomme, and in the presence of François de Cornière

Evening organized in partnership with the Lire à Saint-Lô association

German :

Diese in der schönen poetischen Prosa von François de Cornière verfassten Sommerchroniken lassen sich wie ein Fotoalbum lesen. Man sieht vertraute Landschaften: einen bretonischen Strand, einen Hafen, ein Haus am Meer. Man erkennt Silhouetten: Badende, einen Fischer, Spaziergänger. Hinter der scheinbaren Banalität der Ereignisse spielt sich etwas ab: Sturm oder Windstille, die Zeit vergeht und woran man in solchen Momenten denkt…

30 Jahre lang hat François de Cornière öffentliche Lesungen veranstaltet: Autoren, Schauspieler, die lesen, Musiker, Buchhändler, eine sehr schlichte Inszenierung. Die in Caen ins Leben gerufenen Les Rencontres pour lire wurden in die Normandie, in andere Regionen und ins Ausland verlegt. Michel Vivier und Jean-Charles Lenoël, zwei Schauspieler, die ihn auf seinem Weg begleiteten, überraschten ihn mit der Vertonung und Inszenierung seines Buches, das 2021 im Verlag Castor Astral neu aufgelegt wurde.

Mit Charlotte Vivier, Michel Vivier, Jean-Charles Lenoël und dem Musiker Christian Belhomme und in Anwesenheit von François de Cornière

Der Abend wird in Zusammenarbeit mit dem Verein Lire à Saint-Lô organisiert

Italiano :

Queste cronache estive, scritte nella bella prosa poetica di François de Cornière, si leggono come un album fotografico. Vediamo paesaggi familiari: una spiaggia bretone, un porto, una casa sul mare. Riconosciamo sagome: bagnanti, un pescatore, passeggere. Dietro l’apparente banalità degli eventi, c’è qualcosa in gioco: la tempesta o la calma piatta, lo scorrere del tempo e ciò che pensiamo in quei momenti…

Da 30 anni, François de Cornière propone letture pubbliche: autori, attori che leggono, musicisti, librai e una messa in scena molto semplice. Nati a Caen, Les Rencontres pour lire hanno viaggiato in Normandia, in altre regioni e all’estero. Michel Vivier e Jean-Charles Lenoël, due attori che sono stati compagni di viaggio, le hanno fatto una sorpresa dirigendo il suo libro, che sarà ripubblicato da Castor Astral nel 2021.

Con Charlotte Vivier, Michel Vivier, Jean-Charles Lenoël e il musicista Christian Belhomme, e alla presenza di François de Cornière

Serata organizzata in collaborazione con l’associazione Lire à Saint-Lô

Espanol :

Estas crónicas de verano, escritas con la bella prosa poética de François de Cornière, se leen como un álbum de fotos. Vemos paisajes familiares: una playa bretona, un puerto, una casa junto al mar. Reconocemos siluetas: bañistas, un pescador, paseantes. Detrás de la aparente banalidad de los acontecimientos, algo está en juego: tormenta o calma chicha, está el paso del tiempo y lo que pensamos en esos momentos…

Desde hace 30 años, François de Cornière propone lecturas públicas: autores, actores que leen, músicos, libreros y una puesta en escena muy sencilla. Creado en Caen, Les Rencontres pour lire ha viajado a Normandía, a otras regiones y al extranjero. Michel Vivier y Jean-Charles Lenoël, dos actores que han sido compañeros de camino, la sorprendieron dirigiendo su libro, que será reeditado por Castor Astral en 2021.

Con Charlotte Vivier, Michel Vivier, Jean-Charles Lenoël y el músico Christian Belhomme, y en presencia de François de Cornière

Velada organizada en colaboración con la asociación Lire à Saint-Lô

