Lecture-spectacle « Effroyables jardins » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Vendredi 12 décembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, réservation conseillée

La troupe « Les SacréQuoi » met en valeur le magnifique récit de Michel Quint « Effroyables jardins ». Un récit simple, tendre et bouleversant illuminé par la figure du clown.

Un instituteur clown à ses heures, de jeunes résistants otages d’un officier nazi, un soldat allemand pacifiste et un certain Maurice Papon…

Pour tous dès 13 ans

Ne ratez pas, en amont, la conférence ‘La vie est belle, malgré tout ! » mercredi 3 décembre à 18h30 !

Début : 2025-12-12T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T20:00:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/lecture/lecture-spectacle-effroyables-jardins

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine