Lecture-spectacle et dédicace Taphaleschas de Max Eyrolle Librariá occitana Limoges vendredi 3 octobre 2025.

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

On ne trouve pas Taphaleschas sur une carte, on ne trouve pas Taphaleschas dans un dictionnaire. Taphaleschas, c’est là-haut, plus loin, sur la gauche sûrement. Il faut traverser la brume et écraser les faines sur les chemins de pierre. Il faut traverser des bois de sapins, immenses, courbant la tête les soirs d’orages. Il faut croiser quelques sangliers solitaires gavés de châtaignes…

Max Eyrolle

Écrivain, peintre, fondateur du Théâtre Expression 7, Max Eyrolle vit à Limoges. Taphaleschas est un petit village du Plateau où il a passé toute son enfance. Il lui a inspiré un livre qui vient de paraître, dont il propose une lecture-spectacle avec la comédienne Mauricette Touyéras (35 min), suivie d’une dédicace.

Entrée libre. Nombre de places limité Pensez à réserver !

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 06 44 libraria.occitana@ieo-lemosin.org

