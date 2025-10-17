Lecture spectacle J’ai raison, j’ai pas tort Gramat

Lecture spectacle J’ai raison, j’ai pas tort Gramat vendredi 17 octobre 2025.

avenue Paul Mazet Gramat Lot

Début : 2025-10-17 15:00:00

Claude Leclerc vous propose une lecture-spectacle à partir de textes issus de romans, nouvelles, monologues de théâtre, fables… Des textes drôles, incisifs, tendres ou moqueurs

Tout public

avenue Paul Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63

English :

Claude Leclerc offers you a reading-show based on texts from novels, short stories, theatrical monologues, fables? Texts that are funny, incisive, tender or mocking

All audiences

German :

Claude Leclerc bietet Ihnen eine Lesung mit Texten aus Romanen, Novellen, Theatermonologen, Fabeln usw. an Lustige, scharfe, zärtliche oder spöttische Texte

Für jedes Publikum

Italiano :

Claude Leclerc vi propone una lettura-spettacolo basata su testi tratti da romanzi, racconti, monologhi teatrali, favole? Testi divertenti, incisivi, teneri o beffardi

Per tutti i pubblici

Espanol :

Claude Leclerc le propone una lectura-espectáculo a partir de textos de novelas, cuentos, monólogos teatrales, fábulas? Textos divertidos, incisivos, tiernos o burlones

Para todos los públicos

