Lecture-spectacle Les derniers Indiens Rue Jean Teillet Saint-Junien
Lecture-spectacle Les derniers Indiens Rue Jean Teillet Saint-Junien samedi 8 novembre 2025.
Lecture-spectacle Les derniers Indiens
Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
À la médiathèque de Saint-Junien, laissez-vous emporter par une lecture-spectacle pleine d’émotion Les derniers Indiens , interprétée par Lionel Jamon de la Compagnie Gaf’Alu, d’après le roman de Marie-Hélène Lafon. Une immersion vibrante dans la vie des Santoire, ces paysans attachés à leur terre, témoins d’un monde qui change. Entre mots et voix, Lionel Jamon fait résonner toute la force, la pudeur et la beauté de ce texte sensible. Un moment rare, à partager dans l’atmosphère chaleureuse de la médiathèque.
Sur réservation. .
Rue Jean Teillet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17 mediatheque@saint-junien.fr
English : Lecture-spectacle Les derniers Indiens
German : Lecture-spectacle Les derniers Indiens
Italiano :
Espanol : Lecture-spectacle Les derniers Indiens
L’événement Lecture-spectacle Les derniers Indiens Saint-Junien a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Porte Océane du Limousin