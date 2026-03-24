Lecture Spectacle Les femmes de l’ombre Centre départemental Joséphine Baker Périgueux
Lecture Spectacle Les femmes de l’ombre Centre départemental Joséphine Baker Périgueux samedi 18 avril 2026.
Lecture Spectacle Les femmes de l’ombre
Centre départemental Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux Dordogne
Tarif : – – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
La guerre, en Dordogne comme ailleurs, a souvent été une affaire d’hommes et pourtant les femmes ont été des actrices indispensables de la libération de la France lors de la Seconde Guerre mondiale.
Textes de Catherine Monroy
Tarif: 15 euros .
Centre départemental Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Lecture Spectacle Les femmes de l’ombre
L’événement Lecture Spectacle Les femmes de l’ombre Périgueux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Communal de Périgueux