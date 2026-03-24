Lecture Spectacle Les femmes de l’ombre Centre départemental Joséphine Baker Périgueux

Lecture Spectacle Les femmes de l’ombre

Centre départemental Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux Dordogne

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La guerre, en Dordogne comme ailleurs, a souvent été une affaire d’hommes et pourtant les femmes ont été des actrices indispensables de la libération de la France lors de la Seconde Guerre mondiale.

Textes de Catherine Monroy

Tarif: 15 euros .

Centre départemental Joséphine Baker 1 Cours Saint-Georges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Lecture Spectacle Les femmes de l’ombre

L’événement Lecture Spectacle Les femmes de l’ombre Périgueux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Communal de Périgueux