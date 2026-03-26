Lecture-Spectacle Les Orties Île du Saulcy Metz

Lecture-Spectacle Les Orties

Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-03-31 19:30:00

fin : 2026-03-31 20:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Les Orties est une pièce sur la communication, la mémoire, les traumatismes, et l’amour.

Chaque personnage a un besoin de dire quelque chose aux autres immense mais aucun n’arrive à la faire en parlant. Alors on contourne, on laisse des signes, et on trébuche sur les mots des autres. Dans cette famille dysfonctionnelle mais aimante chacun.e est coincé.e dans sa tête. Alors quand Laure arrête totalement de parler, le silence fait ressortir tous les signes qu’on ne voyait pas avant. Comment raconter ce qui est coincée dans la gorge sans les mots ?

DISTRIBUTION

Texte et mise en voix Yaëlle Baron

Avec Marilou Bouard, Aloys Prudhomme, Pearl Bailly, Yaëlle Baron

Régie Célia MarionAdultes

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Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Les Orties is a play about communication, memory, trauma and love.

Each character has an immense need to say something to the others, but none can do it by speaking. So we skirt around, leave signs, and stumble over each other’s words. In this dysfunctional but loving family, everyone is stuck in their own heads. So when Laure stops talking altogether, the silence brings out all the signs we couldn’t see before. How do you tell what’s stuck in your throat without words?

DISTRIBUTION

Text and direction Yaëlle Baron

Starring Marilou Bouard, Aloys Prudhomme, Pearl Bailly, Yaëlle Baron

Stage manager: Célia Marion

L’événement Lecture-Spectacle Les Orties Metz a été mis à jour le 2026-03-24 par AGENCE INSPIRE METZ