Lecture-spectacle Médiathèque L’Echappée Rillieux-la-Pape

Lecture-spectacle Samedi 4 octobre, 11h00 Médiathèque L’Echappée Métropole de Lyon
entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00
Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00
Lecture-spectacle : Sens dessus dessous
Textes de Raymond Devos
Par la compagnie L’Algarade
Médiathèque L’Echappée 83 avenue de L’Europe 69140 Rillieux-la-Pape Rillieux-la-Pape 69140 Piamateur Semailles Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0437850150 http://mediatheque.rillieuxlapape.fr Accès en transports en commun :C2 – C5 arrêt L’Échappée
