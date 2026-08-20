Lecture spectacle par la Compagnie Attrape Nuages, Médiathèque Jean-Ferrat, Villeneuve-Saint-Georges

Informations pratiques

Lecture spectacle par la Compagnie Attrape Nuages Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Jean-Ferrat Val-de-Marne

atelier limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00

Découverte ludique d’albums pour la jeunesse

Médiathèque Jean-Ferrat 53 rue de Paris 94190 Villeneuve-St-Georges Villeneuve-Saint-Georges 94190 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 95 09 65 https://mediatheques.villeneuve-saint-georges.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 95 09 65 »}] Située à quelques minutes de la gare, la médiathèque Jean Ferrat à Villeneuve-Saint-Georges offre des espaces conviviaux et chaleureux en plein centre-ville. Que vous habitiez le quartier ou que vous ne fassiez qu’y passer, que vous soyez ou non inscrit à la médiathèque, n’hésitez pas à pousser la porte pour profiter du confort des lieux et bénéficier des collections pour tous les âges et d’une large palette de services. 53 rue de Paris , 94190 Villeneuve-Saint-Georges à 5 minutes de la gare du RER D

Biblis en folie 2026

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