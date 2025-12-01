Lecture-spectacle plurilingues par Racines Barbares Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Géraldine Baron, conteuse, nous fera voyager dans les langues et les cultures à travers le « petit théâtre en papier » venu du Japon.

Venez découvrir le kamishibaï à travers la lecture-spectacle plurilingue de Racines Barbares.

Le samedi 20 décembre 2025

de 10h30 à 11h30

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans.

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmar