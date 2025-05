Lecture spectacle Qui dit noir dit blanc – Réquista, 21 juin 2025 07:00, Réquista.

Aveyron

Lecture spectacle Qui dit noir dit blanc 6 Pl. Général de Gaulle Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Qui dit noir dit blanc par Laetitia Cador de la compagnie Vive-voix Pour les enfants de 9 mois à 4 ans. Gratuit

(Durée 30 minutes) à la médiathèque

10h30 Quand vient la nuit, il fait noir. Mais qui dit noir, dit aussi blanc. Noir de jais ou noir d’encre ? Éclatant ou obscur ? Inquiétant ou fascinant ?

Avec une lampe de poche, on voit l’essentiel, les sens aux aguets, les oreilles enivrées par le bruit du noir velours.

De la dentelle à la sculpture de papier en passant par l’accordéon, des albums jeunesse aux formes multiples et chatoyantes s’offrent aux yeux des bébés avertis. La lectrice, complice et éclairée, jubile au son des pages qui se tournent noir sur blanc, blanc sur noir lors de cette percée au pays du noir.

Inscription à la médiathèque 05 65 46 14 76 .

6 Pl. Général de Gaulle

Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 14 76

English :

Qui dit noir dit blanc by Laetitia Cador from compagnie Vive-voix For children aged 9 months to 4 years. Free

(Lasts 30 minutes) at the media library

German :

Wer schwarz sagt, sagt weiß von Laetitia Cador von der Compagnie Vive-voix Für Kinder von 9 Monaten bis 4 Jahren. Kostenlos

(Dauer 30 Minuten) in der Mediathek

Italiano :

Qui dit noir dit blanc di Laetitia Cador della compagnia Vive-voix Per bambini dai 9 mesi ai 4 anni. Gratuito

(Durata 30 minuti) presso la mediateca

Espanol :

Qui dit noir dit blanc de Laetitia Cador de la empresa Vive-voix Para niños de 9 meses a 4 años. Gratis

(Duración 30 minutos) en la mediateca

L’événement Lecture spectacle Qui dit noir dit blanc Réquista a été mis à jour le 2025-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)