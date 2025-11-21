Lecture spectacle Rêves party Gramat
Lecture spectacle Rêves party Gramat vendredi 21 novembre 2025.
Lecture spectacle Rêves party
avenue Paul Mazet Gramat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-21 15:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Claude Leclerc propose une lecture-spectacle de textes issus de romans, nouvelles, monologues de théâtre, fables…, textes drôles, incisifs, tendres ou moqueurs
Tout public
avenue Paul Mazet Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 84 63
English :
Claude Leclerc offers a reading-performance of texts from novels, short stories, theatrical monologues, fables… texts that are funny, incisive, tender or mocking
All audiences
German :
Claude Leclerc bietet eine Lese-Show mit Texten aus Romanen, Kurzgeschichten, Theatermonologen, Fabeln…, lustige, prägnante, zärtliche oder spöttische Texte
Für jedes Publikum
Italiano :
Claude Leclerc propone una lettura-performance di testi tratti da romanzi, racconti, monologhi teatrali, favole, ecc., testi divertenti, incisivi, teneri o beffardi
Tutti i pubblici
Espanol :
Claude Leclerc propone una lectura-espectáculo de textos de novelas, cuentos, monólogos teatrales, fábulas, etc., textos divertidos, incisivos, tiernos o burlones
Todos los públicos
