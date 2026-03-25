LECTURE SPECTACLE SANS FEU Galerie des Arts Terres-de-Haute-Charente

LECTURE SPECTACLE SANS FEU

Galerie des Arts Avenue de la gare Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 21:15:00

Date(s) :

2026-04-10

Lecture-spectacle qui met en scène l’histoire d’un très jeune homme antifasciste, intelligent, honnête, profondément pacifiste dans la pire des situations la guerre.

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Galerie des Arts Avenue de la gare Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15 communication@terresdehautecharente.fr

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English :

A lecture-show that tells the story of a very young, intelligent, honest and deeply pacifist anti-fascist in the worst possible situation: war.

L’événement LECTURE SPECTACLE SANS FEU Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Charente Limousine