LECTURE SPECTACLE SANS FEU Galerie des Arts Terres-de-Haute-Charente
LECTURE SPECTACLE SANS FEU Galerie des Arts Terres-de-Haute-Charente vendredi 10 avril 2026.
LECTURE SPECTACLE SANS FEU
Galerie des Arts Avenue de la gare Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:00:00
fin : 2026-04-10 21:15:00
Date(s) :
2026-04-10
Lecture-spectacle qui met en scène l’histoire d’un très jeune homme antifasciste, intelligent, honnête, profondément pacifiste dans la pire des situations la guerre.
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Galerie des Arts Avenue de la gare Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15 communication@terresdehautecharente.fr
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English :
A lecture-show that tells the story of a very young, intelligent, honest and deeply pacifist anti-fascist in the worst possible situation: war.
L’événement LECTURE SPECTACLE SANS FEU Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Charente Limousine