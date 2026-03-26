Lecture-spectacle Sylvia sous les Cendres Île du Saulcy Metz

Lecture-spectacle Sylvia sous les Cendres

Île du Saulcy Espace Bernard-Marie. Koltès Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-03-31 18:00:00

fin : 2026-03-31 19:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Sylvia sous les Cendres , pièce écotransféministe.

Depuis son chalet perdu dans les montagnes, Emilie attend son mari. Mais deux ans après, c’est Sylvia qui revient.

Dans la maison, il y a leur fils trop jeune pour déchiffrer les lettres égrainées sur le plancher. Il y a aussi la voisine, qui veut aider comme elle peut. Autour, il y a la forêt. Grouillante. Vivante. Sorcière. Sylvia sous les Cendres est un conte moderne dont la poésie et l’onirisme offrent un autre angle d’approche à la transition de genre et aux relations queers. Car au-delà du parcours trans de sa protagoniste, cette pièce est avant tout une histoire d’amour. C’est l’histoire de celleux qui restent derrière quand le monde change, et de celleux qui le font changer malgré elleux, par le simple fait de se montrer tel qu’iels sont. C’est aussi une histoire de Nature(s) humaines, terrestres, spirituelles.

Pièce de l’intime et de l’inexplicable, Sylvia sous les Cendres part à la recherche de ce qui nous compose exactement, de nos racines aux embranchements de nos espoirs.

DISTRIBUTION

Texte et mise en voix Esteban BIDET

Composition musicale Yaëlle BARON

Avec Aële AUJAR-PICO, Pony GOUTTEGATA, Alexandra TERLIZZI, Jeanne THOMAS.Adultes

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Île du Saulcy Espace Bernard-Marie. Koltès Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Sylvia sous les Cendres , an ecotransfeminist play.

From her remote mountain chalet, Emilie waits for her husband. But two years later, Sylvia returns.

In the house, there’s their son, too young to decipher the letters scrawled on the floor. There’s also the neighbor, who wants to help in any way she can. All around is the forest. Teeming. Alive. Witchy. Sylvia sous les Cendres is a modern tale whose poetry and dreaminess offer another angle on gender transition and queer relationships. For beyond its protagonist’s trans journey, this play is above all a love story. It’s the story of those who stay behind when the world changes, and those who make it change in spite of themselves, simply by showing themselves as they are. It’s also a story of Nature(s) human, earthly, spiritual.

A play about the intimate and the inexplicable, Sylvia sous les Cendres goes in search of exactly what makes us who we are, from our roots to the branches of our hopes.

DISTRIBUTION

Text and direction: Esteban BIDET

Musical composition: Yaëlle BARON

With Aële AUJAR-PICO, Pony GOUTTEGATA, Alexandra TERLIZZI, Jeanne THOMAS.

L’événement Lecture-spectacle Sylvia sous les Cendres Metz a été mis à jour le 2026-03-24 par AGENCE INSPIRE METZ