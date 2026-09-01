Lecture Spectacle Vaux-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Vaux-sur-Mer
Informations pratiques
Vaux-sur-Mer
Lecture Spectacle
Sous le Tilleul devant la Mairie Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Lecture Spectacle de l’œuvre d’Eugène Pelletan par la compagnie Graine de Saltimbanques.
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Sous le Tilleul devant la Mairie Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 11 24 biblio@vaux-sur-mer.fr
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English :
Reading and performance of Eugène Pelletan’s work by the Graine de Saltimbanques theater company.
L’événement Lecture Spectacle Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par Mairie de Vaux-sur-mer
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