Lecture spectacle Vilar, notes de service avec François Duval Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas Roussas

Lecture spectacle Vilar, notes de service avec François Duval
Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas rue Canta bise Roussas Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-10-25 21:10:00
Date(s) :
2025-10-25
Après le dernier jour d’un condamné de Victor Hugo, François Duval revient avec les Notes de service de Jean Vilar.
Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas rue Canta bise Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
After Victor Hugo’s Le dernier jour d’un condamné, François Duval returns with Jean Vilar’s Notes de service.
German :
Nach Victor Hugos Der letzte Tag eines Verurteilten kehrt François Duval mit Jean Vilars Notes de service zurück.
Italiano :
Dopo Le dernier jour d’un condamné di Victor Hugo, François Duval torna con le Notes de service di Jean Vilar.
Espanol :
Tras Le dernier jour d’un condamné de Victor Hugo, François Duval vuelve con Notes de service de Jean Vilar.
