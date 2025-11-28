Lecture suivie d’un échange avec le public -L’ADDICTATURE –

à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Dans sa création, Loïc Ploteau explore avec humour et légèreté le phénomène des “Gueules de Bois” (GBD), abordant les excès de la vie quotidienne et leurs conséquences sur notre comportement. À travers le mélange de musique et de théâtre, il interroge la normalité de ces expériences souvent banales mais parfois douloureuses, tout en soulevant la question de l’addiction.

A partir de 14 ans Tarifs 8/ 6€

.

à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48

English :

In his creation, Loïc Ploteau explores with humor and lightness the phenomenon of ?Gueules de Bois? (GBD), tackling the excesses of everyday life and their consequences on our behavior. Through a blend of music and theater, he questions the normality of these often banal but sometimes painful experiences, while raising the question of addiction.

Ages 14 and up Price: 8/ 6?

L’événement Lecture suivie d’un échange avec le public -L’ADDICTATURE – Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-11-28 par OT de Neste-Barousse|CDT65