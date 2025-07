Lecture-sur-Planches avec Félix Lefebvre Trouville-sur-Mer

Lecture-sur-Planches avec Félix Lefebvre Trouville-sur-Mer mardi 15 juillet 2025.

Lecture-sur-Planches avec Félix Lefebvre

Promenade des Planches Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 17:30:00

fin : 2025-08-19

Date(s) :

2025-07-15 2025-07-29 2025-08-19 2025-08-26

Félix Lefebvre, comédien passionné de lectures publiques, vous invite à un moment de partage et d’émotion au chalet de la bibliothèque « Lire à la mer », sur la plage.

Au programme des textes choisis avec soin, à découvrir ou redécouvrir dans une ambiance conviviale.

Félix Lefebvre, comédien passionné de lectures publiques, vous invite à un moment de partage et d’émotion au chalet de la bibliothèque « Lire à la mer », sur la plage.

Au programme des textes choisis avec soin, à découvrir ou redécouvrir dans une ambiance conviviale. .

Promenade des Planches Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 50 31 00 23

English : Lecture-sur-Planches avec Félix Lefebvre

Félix Lefebvre, an actor with a passion for public readings, invites you to a moment of sharing and emotion at the « Lire à la mer » library chalet on the beach.

On the program: carefully chosen texts to discover or rediscover in a convivial atmosphere.

German : Lecture-sur-Planches avec Félix Lefebvre

Félix Lefebvre, ein Schauspieler mit einer Leidenschaft für öffentliche Lesungen, lädt Sie zu einem gemeinsamen und emotionalen Moment im Chalet der Bibliothek « Lire à la mer » am Strand ein.

Auf dem Programm stehen sorgfältig ausgewählte Texte, die Sie in einer geselligen Atmosphäre entdecken oder wiederentdecken können.

Italiano :

Félix Lefebvre, attore appassionato di letture pubbliche, vi invita a condividere un momento di emozione presso lo chalet biblioteca « Lire à la mer » sulla spiaggia.

In programma: testi scelti con cura da scoprire o riscoprire in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

Félix Lefebvre, actor apasionado por las lecturas públicas, le invita a compartir un momento de emoción en el chalé biblioteca « Lire à la mer », en la playa.

En el programa: textos cuidadosamente seleccionados para descubrir o redescubrir en un ambiente cordial.

L’événement Lecture-sur-Planches avec Félix Lefebvre Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-29 par OT Trouville