Lecture surprise pour les enfants !

Lecture d’albums par leurs auteurs… Avec la maison d’édition « Il était un bouquin » (Entrée libre)

Lecture d’albums par leurs auteurs… Avec la maison d’édition « Il était un bouquin » (Entrée libre) .

13 Place du Général de Gaulle

Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

English : Lecture surprise pour les enfants

Surprise readings for children!

Book readings by their authors… With the « Il était un bouquin » publishing house (Free admission)

German : Lecture surprise pour les enfants

Überraschungslesung für Kinder!

Lesung von Alben durch ihre Autoren… Mit dem Verlag « Il était un bouquin » (Freier Eintritt)

Italiano :

Letture a sorpresa per bambini!

Letture di libri da parte dei loro autori… Con la casa editrice « Il était un bouquin » (Ingresso libero)

Espanol : Lecture surprise pour les enfants

Lecturas sorpresa para niños

Lecturas de libros por sus autores… Con la editorial « Il était un bouquin » (Entrada gratuita)

