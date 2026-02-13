Lecture Terminus, nuit., Théâtre l’Echangeur, Bagnolet

Lecture Terminus, nuit. Vendredi 20 février, 15h00 Théâtre l’Echangeur Seine-St.-Denis

Entrée libre sur réservation

Théâtre l'Echangeur 59, avenue du Général de Gaulle 93170 BAGNOLET Bagnolet 93170 Seine-St.-Denis Île-de-France

LOOP Cie – Etienne Parc Lecture publique