Lecture textes de l’auteur Colette Granville Granville

Lecture textes de l’auteur Colette

Granville 84 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Lecture théâtralisée de textes de Colette par Valérie Aubert du Théâtre en partance.

Grande amie de Richard Anacréon, l’auteure Colette sera mise à l’honneur lors de lectures au Musée d’art moderne de Granville à l’occasion de la journée de la femme. Valérie Aubert, comédienne prêtera sa voix pour faire découvrir des extraits issus des Vrilles de la vigne .

Sur réservation Places limitées. .

Granville 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

