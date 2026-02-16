Lecture textes de l’auteur Colette Granville Granville
Lecture textes de l’auteur Colette Granville Granville dimanche 8 mars 2026.
Lecture textes de l’auteur Colette
Granville 84 Rue Notre Dame Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 16:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Lecture théâtralisée de textes de Colette par Valérie Aubert du Théâtre en partance.
Grande amie de Richard Anacréon, l’auteure Colette sera mise à l’honneur lors de lectures au Musée d’art moderne de Granville à l’occasion de la journée de la femme. Valérie Aubert, comédienne prêtera sa voix pour faire découvrir des extraits issus des Vrilles de la vigne .
Sur réservation Places limitées. .
Granville 84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lecture textes de l’auteur Colette
L’événement Lecture textes de l’auteur Colette Granville a été mis à jour le 2026-02-16 par OTGTM BIT Granville