Lecture théâtrale « A table »

1 Rue de l’Abzoue Lorris Loiret

Théâtre « A table ». Lecture théâtralisée. le vendredi 3/10 à 20h30 et le dimanche 5 à 16h. Salle du Gâtinais. Participation au chapeau. .

1 Rue de l’Abzoue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 82 76

English :

A table » play reading

German :

Theatralische Lesung « A table » (Zu Tisch)

Italiano :

Una lettura da tavolo

Espanol :

Una mesa » jugar a leer

