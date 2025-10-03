Lecture théâtrale « A table » Lorris
Lecture théâtrale « A table » Lorris vendredi 3 octobre 2025.
Lecture théâtrale « A table »
1 Rue de l’Abzoue Lorris Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 16:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-03 2025-10-05
Lecture théâtrale « A table »
Théâtre « A table ». Lecture théâtralisée. le vendredi 3/10 à 20h30 et le dimanche 5 à 16h. Salle du Gâtinais. Participation au chapeau. .
1 Rue de l’Abzoue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 82 76
English :
A table » play reading
German :
Theatralische Lesung « A table » (Zu Tisch)
Italiano :
Una lettura da tavolo
Espanol :
Una mesa » jugar a leer
L’événement Lecture théâtrale « A table » Lorris a été mis à jour le 2025-09-16 par OT GATINAIS SUD