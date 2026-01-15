LECTURE THÉÂTRALE ET MUSICALE: LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses

LECTURE THÉÂTRALE ET MUSICALE: LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 21:10:00

Date(s) :

2026-03-06

Ce conte sublime de J-C Grumberg, est présenté sous la forme d’une lecture théâtrale et musicale (accompagnement au piano) avec 3 chants (russe, hébreu et yiddish).

LECTURE THÉÂTRALE ET MUSICALE

Par la Cie du Petit Matin

Offert par la Médiathèque Départementale 3

Un bûcheron et sa femme vivent pauvrement près d’une forêt. Celle-ci est traversée par un train qui ne s’arrête jamais. Ils ne le savent pas, mais ce train est rempli de familles juives et il roule en direction des camps de la mort… Un jour, un gros paquet, enveloppé dans un beau châle

doré, tombe du train… Dans ce châle, un bébé… Ce conte sublime de J-C Grumberg, est présenté sous la forme d’une lecture théâtrale et musicale (accompagnement au piano)

avec 3 chants (russe, hébreu et yiddish). La pièce est complémentaire du film d’animation sorti fin 2024.

A partir de 13 ans .

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63

English :

This sublime tale by J-C Grumberg is presented in the form of a theatrical and musical reading (piano accompaniment) with 3 songs (Russian, Hebrew and Yiddish).

