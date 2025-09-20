Lecture théâtrale et sonore « Je vous écris d’Algérie » La comète Saint-Étienne

Une mise en scène et en musique des lettres et récits d’un appelé de la guerre d’Algérie

« Je suis heureux de vous faire parvenir cette première trace de mon expérience »

Cette lecture théâtrale et sonore a été créée en 2023 dans le cadre de la programmation autour de l’exposition « En guerre d’Algérie. Récits partagés ».

Elle propose la lecture croisée des correspondances d’un jeune appelé avec sa famille et de son journal d’activités opérationnelles alors qu’il est en Algérie.

En partenariat avec le Conservatoire Massenet

Lecture programmée dans le cadre d’un itinéraire autour de la guerre d’Algérie proposé conjointement par le Mémorial, la cinémathèque et les archives en préfiguration du nouvel équipement culturel qui les réunira avenue Loubet.

Pour faire l’itinéraire complet, rendez-vous au Mémorial à 14h (visite de l’exposition) puis à la Cinémathèque à 17h (projection).

La comète 7 avenue du Président Émile Loubet 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

