Lecture théâtrale: Hypothèses, de et par Ronan Mancec Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez

Une fois mon arbre généalogique constitué, j’ai eu deux déceptions face à lui tout le monde y est mort, et c’est très désordonné. Écrire sur mes ancêtres me permet de résoudre ces deux problèmes re-convoquer les morts, leur offrir des vies hypothétiques, et ce faisant m’approcher de leur passé et de leurs identités, disparues, inconnues.

J’ai défini comme cadre d’exploration une zone de ma généalogie qui compte un millier d’individus (il s’agit des ancêtres de l’un des grands-pères de l’un de mes grands-pères). Le projet d’écriture consiste maintenant à octroyer à chaque individu dans mon arbre une hypothèse. La quasi-totalité des individus que je convoque sont des paysans et des paysannes de Basse-Bretagne, vivant dans des villages pauvres entre le XVIe et le début du XXe siècle. L’écriture du texte m’occupe depuis 2021 .

La lecture de quelques-unes de ces biographies hypothétiques (40 minutes environ) sera suivie d’un échange avec l’auteur.

Pour ados et adultes .

