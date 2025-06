Lecture Théâtrale J’embrasse les deux diamants qui vous ornent la trompette – Bourges 17 juin 2025 19:00

Allée René Ménard Bourges Cher

Début : 2025-06-17 19:00:00

2025-06-17

Quand Sand et Flaubert se parlent, c’est le théâtre des idées qui s’ouvre.

Deux comédiens découvrent la correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert. Fascinés, ils décident de la faire entendre sur scène. Mais très vite, la puissance des mots les dépasse. Pris dans le feu de cette pensée vivante, ils perdent le contrôle de leur lecture, bousculés par la vérité des textes. Finalement, ce sont les lettres elles-mêmes qui prennent les rênes, révélant toute leur force, leur humour, et leur humanité. .

English :

When Sand and Flaubert talk, the theater of ideas opens up.

German :

Wenn Sand und Flaubert miteinander sprechen, öffnet sich das Theater der Ideen.

Italiano :

Quando Sand e Flaubert si parlano, si apre il teatro delle idee.

Espanol :

Cuando Sand y Flaubert hablan, se abre el teatro de las ideas.

