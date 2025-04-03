Lecture théâtrale La véritable vie de Madame Chauvel, postière et martyre Nogent-sur-Vernisson
Lecture théâtrale La véritable vie de Madame Chauvel, postière et martyre Nogent-sur-Vernisson samedi 18 avril 2026.
Lecture théâtrale La véritable vie de Madame Chauvel, postière et martyre
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Lecture théâtrale La véritable vie de Madame Chauvel, postière et martyre
Lecture théâtrale La véritable vie de Madame Chauvel, postière et martyre de Philippe Fenwick .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 22 50 86 47
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English :
Play reading The true life of Madame Chauvel, postwoman and martyr
L’événement Lecture théâtrale La véritable vie de Madame Chauvel, postière et martyre Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GATINAIS SUD