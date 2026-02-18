Lecture théâtrale Le Misanthrope La Claudinière Saint-Parize-le-Châtel

Lecture théâtrale Le Misanthrope

La Claudinière 3 Grand’Rue Saint-Parize-le-Châtel Nièvre

Gratuit

Début : 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

2026-04-12

La Claudinière annonce !

Aurélien LEGRAND (fidèle à la Claudinière) comédien professionnel depuis plus de 20 ans, formé au théâtre auprès de grandes figures, il a développé une approche sensible et engagée de la scène.

A travers la lecture du Misanthrope, il partage sa passion pour les textes classiques et leur résonance contemporaine.

Retrouvez- nous le dimanche 12 avril 2026 à 15h00 à la Claudinière ! Réservation comme indiqué sur l’affiche ! La Claudinière Saint Parize le Châtel avec les œuvres de Peintures artistiques et Peinturlures ;Zingarelli Marc. .

La Claudinière 3 Grand’Rue Saint-Parize-le-Châtel 58490 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 61 10 45

