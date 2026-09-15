Informations pratiques

Béziers

LECTURE THÉÂTRALE – LULUGI, MATÉO, MURSHA, TROIS TSIGANES DANS LES CAMPS NAZIS

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Découvrez le parcours de quatre jeunes victimes de la barbarie nazie, entre persécution, épreuves et espoir, avec Nicole Rey.

Par Nicole Rey, en partenariat avec les associations Les Tsiganes, les oubliés de l’Histoire et Mémoire Juive, dans le cadre de l’exposition Mémoire Tsigane. Découvrez le parcours concentrationnaire d’une jeune femme et de trois jeunes garçons victimes de la barbarie nazie, leur persécution, mais aussi les espoirs qui les ont accompagnés face à l’épreuve.

La rencontre sera suivie d’une dédicace à la librairie Clareton des Sources à 18h30. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : LECTURE THÉÂTRALE – LULUGI, MATÉO, MURSHA, TROIS TSIGANES DANS LES CAMPS NAZIS

Join Nicole Rey as she traces the stories of four young victims of Nazi atrocities—stories of persecution, hardship, and hope.

L’événement LECTURE THÉÂTRALE – LULUGI, MATÉO, MURSHA, TROIS TSIGANES DANS LES CAMPS NAZIS Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34