LECTURE THÉÂTRALE – LULUGI, MATÉO, MURSHA, TROIS TSIGANES DANS LES CAMPS NAZIS Béziers
samedi 28 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LECTURE THÉÂTRALE – LULUGI, MATÉO, MURSHA, TROIS TSIGANES DANS LES CAMPS NAZIS
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Découvrez le parcours de quatre jeunes victimes de la barbarie nazie, entre persécution, épreuves et espoir, avec Nicole Rey.
Par Nicole Rey, en partenariat avec les associations Les Tsiganes, les oubliés de l’Histoire et Mémoire Juive, dans le cadre de l’exposition Mémoire Tsigane. Découvrez le parcours concentrationnaire d’une jeune femme et de trois jeunes garçons victimes de la barbarie nazie, leur persécution, mais aussi les espoirs qui les ont accompagnés face à l’épreuve.
La rencontre sera suivie d’une dédicace à la librairie Clareton des Sources à 18h30. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LECTURE THÉÂTRALE – LULUGI, MATÉO, MURSHA, TROIS TSIGANES DANS LES CAMPS NAZIS
Join Nicole Rey as she traces the stories of four young victims of Nazi atrocities—stories of persecution, hardship, and hope.
L’événement LECTURE THÉÂTRALE – LULUGI, MATÉO, MURSHA, TROIS TSIGANES DANS LES CAMPS NAZIS Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- ATELIER BLA BLA COUTURE INITIATION ET CRÉATION Béziers 15 septembre 2026
- JEU INFORMATIQUE CLICADO Béziers 16 septembre 2026
- JEU INFORMATIQUE MINECRAFT CONSTRUCTION Béziers 16 septembre 2026
- LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION MUSIQUE Béziers 16 septembre 2026
- VISITE THÉÂTRALISÉE DU QUARTIER JUIF Béziers 16 septembre 2026