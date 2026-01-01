Lecture théâtrale Mon vrai nom est Elisabeth par Agathe Bosch Rue Louis Massignon Pordic

Lecture théâtrale Mon vrai nom est Elisabeth par Agathe Bosch

Rue Louis Massignon Médiathèque de l’IC Pordic Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Si vous n’avez pas encore entendu parler du roman révélation de la dernière rentrée littéraire, cette lecture-spectacle vous y plongera pendant 40 minutes.

Agathe Bosch, comédienne et professeure de théâtre au Conservatoire de la Villa Carmélie à Saint-Brieuc, sera accompagnée de ses élèves pour une exploration scénique de la thématique des secrets de famille autour du roman de la toute jeune autrice Adèle Yon. Le roman retrace avec force la vie de son aïeule, atteinte d’un trouble mental autrefois qualifié de folie . Largement saluée par la critique et le public, la jeune femme mène un véritable travail d’enquête, à la fois quête personnelle, et enquête historique et médicale… un récit passionnant et bouleversant !

Ce premier feuilleton sera suivi de deux autres épisodes, à découvrir à la Médiathèque les vendredis 13 mars et 10 avril à 19h. Restitution le mercredi 27 mai à la Ville Robert. .

Rue Louis Massignon Médiathèque de l’IC Pordic 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 10 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lecture théâtrale Mon vrai nom est Elisabeth par Agathe Bosch Pordic a été mis à jour le 2026-01-07 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme