Lecture théâtrale partagée – Femmes et politique Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Il y a cinquante ans,

le Nouveau Pouvoir Unique et Inébranlable a mis fin à la Démo Démo Démoniaque

Démocratie. L’heure est à l’instruction : des visiteurs sont invités à

découvrir le musée immersif qui répertorie toutes les vieilleries de ce passé

dépassé : élections, liberté d’expression, égalité femmes/hommes… Ils sont

guidés par deux conférenciers et leur chef-en-ligne, bien décidés à démontrer

l’absurdité de ce vieux régime politique.

Les 15 comédien.nes

du Laboratoire à Théâtre nous entraînent dans un cabaret déjanté et dystopique

qui revisite “le moins mauvais de tous les systèmes” comme disait Churchill, la

démocratie.

L’après-midi se déroulera en deux temps :

– une lecture mise en espace de quelques

scènes de la pièce “La Démo Démo démoniaque Démocratie, Cabaret

politico-dystopique” par les comédiens du Laboratoire à Théâtre

– des lectures croisées entre comédiens et

public qui ouvriront le débat

En présence de l’auteur Miguel Angel Sevilla

Événement proposé pour la journée internationale des droits des femmes

Le Laboratoire à théâtre est un atelier de

création théâtrale inclusif imaginé par la Compagnie A force de rêver pour les

habitant.es du quartier de la Porte de Vanves.

Fondée en 1989, la Compagnie A force de rêver,

co-dirigée par Nathalie Sevilla comédienne metteuse en scène et Miguel Angel

Sevilla, poète philosophe et dramaturge, explore une écriture contemporaine qui

porte un regard poétique critique sur le monde d’hier et d’aujourd’hui. La

compagnie propose également des actions sur le territoire à destination des

habitant.es de la Porte de Vanves.

En cette année électorale, venez découvrir des extraits d’un texte en cours “La Démo Démo Démoniaque Démocratie, cabaret politico-dystopique”

Le samedi 07 mars 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



