Lecture théâtrale partagée – Femmes et politique Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 7 mars 2026.
Il y a cinquante ans,
le Nouveau Pouvoir Unique et Inébranlable a mis fin à la Démo Démo Démoniaque
Démocratie. L’heure est à l’instruction : des visiteurs sont invités à
découvrir le musée immersif qui répertorie toutes les vieilleries de ce passé
dépassé : élections, liberté d’expression, égalité femmes/hommes… Ils sont
guidés par deux conférenciers et leur chef-en-ligne, bien décidés à démontrer
l’absurdité de ce vieux régime politique.
Les 15 comédien.nes
du Laboratoire à Théâtre nous entraînent dans un cabaret déjanté et dystopique
qui revisite “le moins mauvais de tous les systèmes” comme disait Churchill, la
démocratie.
L’après-midi se déroulera en deux temps :
– une lecture mise en espace de quelques
scènes de la pièce “La Démo Démo démoniaque Démocratie, Cabaret
politico-dystopique” par les comédiens du Laboratoire à Théâtre
– des lectures croisées entre comédiens et
public qui ouvriront le débat
En présence de l’auteur Miguel Angel Sevilla
Événement proposé pour la journée internationale des droits des femmes
Le Laboratoire à théâtre est un atelier de
création théâtrale inclusif imaginé par la Compagnie A force de rêver pour les
habitant.es du quartier de la Porte de Vanves.
Fondée en 1989, la Compagnie A force de rêver,
co-dirigée par Nathalie Sevilla comédienne metteuse en scène et Miguel Angel
Sevilla, poète philosophe et dramaturge, explore une écriture contemporaine qui
porte un regard poétique critique sur le monde d’hier et d’aujourd’hui. La
compagnie propose également des actions sur le territoire à destination des
habitant.es de la Porte de Vanves.
En cette année électorale, venez découvrir des extraits d’un texte en cours “La Démo Démo Démoniaque Démocratie, cabaret politico-dystopique”
Le samedi 07 mars 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit Public adultes.
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)
Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)
Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue Ridder 75014 Paris +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Aimé Césaire et trouvez le meilleur itinéraire