Lecture théâtrale Fondation Maison de Salins Salins-les-Bains

Fondation Maison de Salins 6 Rampe Barbarine Salins-les-Bains Jura

Début : 2025-09-19 18:30:00

fin : 2025-09-19 21:00:00

2025-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Fondation Maison de Salins vous propose une lecture théâtrale des Universités Populaires de Théâtre de Bruxelles sur le thème des coopératives, créée spécialement pour ses 140 ans et pour l’année internationale des coopératives.

Créées en 2013, les UPT (Universités Populaires de Théâtre) ont réuni des centaines d’artistes, de comédiens, d’intellectuels et plus de 60 000 spectateurs. Elles constituent à ce jour un réseau qui traverse la France et la Belgique. Elles sont actives notamment à Paris, Avignon, Bruxelles, Vence, Blois, Versailles et en Franche-Comté, où elles animent diverses manifestations gratuites, visant à Rendre la Raison populaire , selon la belle formule de Diderot. Les UPT travaillent à jeter des passerelles entre les citoyens, la philosophie et le théâtre. Elles ont ainsi pu sensibiliser les publics les plus divers à des thématiques telles que les droits de l’homme, le respect des libertés des femmes, la tolérance, les pédagogies alternatives, la démocratie, les rapports entre philosophie et politique.

Ancienne maison vigneronne située à Salins-les-Bains, dans le département du Jura, la Maison de Salins a vu naître le Crédit Agricole en 1885. Elle accueille tout d’abord entre ses murs le premier syndicat agricole de l’arrondissement de Poligny, qui deviendra plus tard la première caisse locale du Crédit Agricole. En 2015, le Crédit Agricole de Franche-Comté rachète le bâtiment pour en faire don, deux ans plus tard, à la fondation qui en porte le nom. La Fondation Maison de Salins est une fondation d’entreprise d’intérêt général, composée de 34 entités du groupe Crédit Agricole. Elle a pour mission la promotion des connaissances liées à l’histoire du mouvement coopératif, tous secteurs d’activité confondus. Préserver les archives la Fondation Maison de Salins numérise, étudie et exploite à des fins scientifiques et culturelles les archives historiques de toute entreprise coopérative souhaitant devenir partenaire du projet. Animer un centre de ressources documentaires la fondation contribue à la recherche sur le mouvement coopératif, en collaboration avec les universitaires et les organismes dédiés. Valoriser l’histoire du mouvement coopératif via l’organisation d’animations, d’événements et d’expositions sur des thèmes liés, à l’intérieur de la Maison mais aussi en partenariat avec des événements dédiés aux valeurs mutualistes et à l’idée coopérative. Animée d’une ambition nationale et interdisciplinaire, la Fondation Maison de Salins s’appuie sur les outils du numérique pour rendre accessible à tous –chercheurs, étudiants, partenaires, acteurs de la coopération et grand public– les ressources dont elle dispose et qu’elle enrichit au fil du temps. .

Fondation Maison de Salins 6 Rampe Barbarine Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 71 36 90

